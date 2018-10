Jetzt noch zum Weihnachtsmarkt anmelden

Brelingen. Für den Brelinger Weihnachtsmarkt, der am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, an der Kirche stattfindet, sind noch Anmeldungen möglich. Darauf hat Organisatorin Marion Bernstorf hingewiesen. Die Kirchengemeinde, die den Markt veranstaltet, kann Standplätze nur noch auf dem Freigelände im Bereich Kirche, Gemeindehaus und Backhaus anbieten. Interessierte können sich noch bis Donnerstag, 8. November, per E-Mail an fmbernstorf@htp-tel.de anmelden. Erforderlich sind Angaben zum Warenangebot, zur Standgröße und zum Strombedarf. Der Weihnachtsmarkt beginnt um 15 Uhr und schließt um 19 Uhr seine Pforten.