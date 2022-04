JHV bei Löwenherz

Resse. Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Verein Löwenherz findet am 5. Mai um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Resseo“ auf dem Resser Sportplatz statt. Der Verein lädt seine Mitglieder sowie interessierte Bürger dazu herzlich ein. Neben dem Bericht des Vorstandes über die abgelaufenen Geschäftsjahre sowie dem Kassenbericht steht auch die Wahl eines neuen Vorstandes auf der Tagesordnung. Anschließend steht der Vorstand für Fragen zur Aufnahme in der Kleinen Kindertagesstätte zur Verfügung. Der Verein freut sich auf eine rege Beteiligung.