Johannes-Passion – Werkeinführung

Brelingen. Zu der am 22. März in der Brelinger Kirche stattfindende Aufführung der Johannes-Passion von Bach gibt es am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr eine Einführung in das Werk. Der Eintritt ist frei.

Die Johannes Passion ist ein groß angelegtes, rund zweistündiges geistliches Werk, das die Passionsgeschichte Jesu wortgetreu nach der Darstellung im Johannes-Evangelium musikalisch aufbereitet. Bach hat die gesungenen Evangeliumstexte um Choräle und um freie Arien ergänzt. Die enge Beziehung von Wort und Musik, die Kraft der musikalischen Motive, der große Aufbau, die Bedeutung von Chor- und Solisteneinsätzen sollen exemplarisch und kurzweilig erläutert werden. Das Hören und Sehen der Passionsaufführung wird mit den Informationen aus der Werkeinführung sicherlich noch eindrücklicher und intensiver. Für die Aufführung am 22. März sind noch sind Karten in den günstigeren Kategorien verfügbar. Karten sind erhältlich bei: Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf; Bücher am Markt in Bissendorf; Reservix.de. Außerdem gibt es Restkarten an der Abendkasse.