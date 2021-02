Johannespassion erneut verschoben

Brelingen. Aufgrund der weiterhin brisanten Situation durch die Corona-Epidemie sieht sich der Chor St. Martini gezwungen, die Aufführung der Johannespassion von Johannes Sebastian Bach ein drittes Mal zu verschieben. Es ist geplant, die Aufführung am 26. März 2022 nachzuholen. Alle Karten behalten für diese Aufführung ihre Gültigkeit. Es ist auch möglich, die Karten gegen Erstattung des Nettopreises (ohne Vorverkaufsgebühr) zurückzugeben. Dazu können die Karten postalisch an die untenstehende Adresse geschickt werden. Es wird gebeten eine Kontoverbindung anzugeben, sodass der Kartenpreis zurücküberwiesen werden kann. Nachfragen können an die folgende Mailadresse gerichtet werden: konzerte.in.st.martini@gmail.com, Postadresse: OBV Ulrike Grimsehl, Hauptstraße 5, 30900 Wedemark.