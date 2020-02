Jomo´s Spielzeugmarkt zieht um

Zum letzten Mal im Blumengroßmarkt am 17. März

Godshorn. Große Veränderungen werfen ihre Schatten voraus: Nach über 30 Jahren und rund 200 Veranstaltungen im Blumengroßmarkt Am Tönniesberg in Hannover werden Jomo´s Spielzeugmärkte ab Mai in den Messehallen Brandboxx in Godshorn abgehalten. Dort sind Voraussetzungen entsprechend eleganter: Teppichböden, Heizung, helle Beleuchtung, über 700 kostenlose Parkplätze, leicht erreichbar, hauseigene Restauration, rund 1.400 Tischmeter und weiterhin die netten Händler aus allen Teilen des Landes. Der letzte Markt am Tönniesberg in Hannover wird am 15. März sein. Dann startet Jomo´s Team in Godshorn am 17. Mai.