Jubelkonfirmation

Bissendorf. Am Sonntag, 10. November, lädt die St. Michaeliskirchengemeinde Bissendorf alle ein, die vor 60, 65, 70 oder mehr Jahren Konfirmation gefeiert haben. In einem festlichen Gottesdienst um 9.30 Uhr werden die Jubilare erneut gesegnet und feiern gemeinsam Abendmahl. Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang und ein gemeinsames Mittagessen im Brunnenhof. Wer in einem anderen Ort konfirmiert wurde und nun in Bissendorf beheimatet ist, ist herzlich eingeladen. Um eine gute Vorbereitung zu ermöglichen, wird um Anmeldung im Pfarrbüro während der Öffnungszeiten oder auch telefonisch unter (0 51 30) 87 70 gebeten.