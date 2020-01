Jubiläum der LandFrauen

Elze. Der LandFrauenverein Wedemark lädt seine Mitglieder zu seinem 70-jährigen Jubiläum ins Gasthaus Goltermann am Freitag, 28. Februar, um 17 Uhr recht herzlich ein. Dieser besondere Anlass bekommt einen festlichen Rahmen durch ein Kalt-warmes-Büfett. Als Festrednerin konnten die Organisatoren Schwester Teresa Zucic, Ordensschwester, Buchautorin und ehemalige Leistungssportlerin, gewinnen können. Sie wurde in den Medien als „skateboardfahrende Nonne“ bekannt. Sie erzählt aus ihrem Leben und ihrer Berufung. „Die Seele braucht nur ein Pflaster“, heißt ihr Vortrag. Dieser Vortrag ist wie Schwester Teresa selbst, „voller Kraft und Lebensfreude“,ohne dabei die dunklen Momente des Lebens zu verschweigen. Kein „alles wird gut“- Kitsch, sondern ein echter Wegweiser in Lebenskrisen. Sie spricht über Verletzungen und Enttäuschungen und wie man es schafft aus solchen Situationen gestärkt hervorzugehen. Es ist ein Feuerwerk an Ermutigungen, das Schwester Teresa mit besonderen Worten zum Leuchten bringt. Kartenverkauf bei der Jahreshauptversammlung am 12. Februar, Kosten: 25 Euro. Gäste sind herzlich willkommen.