Jugendgottesdienst

Helstorf. Pro Jahr werden in Deutschland enorme Mengen an Lebensmitteln weggeworfen. Pro Person und Jahr entspricht dies einem ungefähren Wert von 235 Euro. Die Verbraucher kaufen viel, weil auch viel da ist. Die Regale in den Supermärkten sind voll von verlockenden Angeboten. Da kann mancher nicht widerstehen. Und am Ende wird doch wieder etwas weggeworfen, weil zu viel gekauft wurde. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite sieht man Hunger und Elend, weil eben nicht genug zum Leben da ist oder die Preise für Lebensmittel zu hoch sind. Der Gemeindeverband Neustadt-Nord möchte im Rahmen der diesjährigen Friedensdekade genauer hinschauen. Darum haben Jugendliche einen Gottesdienst vorbereitet, der sich mit dem Thema „Bewusster leben“ auseinandersetzt. Dieser Gottesdienst ist einer, der zum Mitmachen und zum Mitdenken auffordert. Fakten werden kritisch unter die Lupe genommen, und vielleicht nehmen sich die Anwesenden vor, etwas bewusster durch die Supermarktregale zu gehen. Der Gottesdienst (nicht nur) für Jugendliche findet am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Helstorfer Kirche statt.