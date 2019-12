Jugendgottesdienst

Brelingen. Unter dem Motto #geschenkt! laden Jugendliche der Kirchengemeinde Brelingen und Pastorin Debora Becker ganz herzlich zum Jugendgottesdienst am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr ein. „Was steckt eigentlich hinter dem Brauch, sich an Weihnachten etwas zu schenken?“ – das ist nur eine der Fragen, die im Jugendgottesdienst geklärt werden sollen. Noch spannender ist nur noch die Frage, wer den Kampf „Nikolaus gegen Weihnachtsmann“ gewinnt und erfahren, was beide mit der Kirche zu tun haben. Ein gutes Geschenk lebt aber vor allem vom Überraschungsmoment – darum können alle gespannt auf das sein, was sie noch erwartet. Ein kleiner Hinweis: am Ende gibt es natürlich was #geschenkt.