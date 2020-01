Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Lindwedel. Polizeibeamte nahmen am Montagmorgen drei Einbrecher in einem Wohnhaus in Lindwedel fest. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass zwei der Täter von einem Garagendach über ein Fenster in das Haus einstiegen waren und die Polizei informiert. Als die Beamten das Haus umstellt hatten, kamen die Täter heraus. Einem weiteren Täter, der „Schmiere“ stand, gelang zunächst die Flucht. Kurze Zeit später konnte auch er festgenommen werden. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.