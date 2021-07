Juleica-Ausbildung

Kurs beginnt Ende September

Wedemark. Gemeindejugendpflege und Kommunale Schulsozialarbeit bieten Lehrgänge anAuch in diesem Jahr bietet die Gemeindejugendpflege der Wedemark wieder die Möglichkeit, sich mit der Jugendleitercard für die Betreuung von Aktionen in der Jugendarbeit zu qualifizieren. Der Kurs beginnt Ende September. Du kannst gut organisieren? Du arbeitest gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen? Du möchtest in der Freizeit Sinnvolles für die Wedemark auf die Beine stellen? Dann solltest du die Jugendleitercard (JuLeiCa) erwerben. Die Gemeindejugendpflege und die Kommunale Ganztagsschule bieten interessierten Jugendlichen ab 16 Jahren die nötige Ausbildung an. Die JuLeiCa ist ein amtlicher bundeseinheitlicher Ausweis, der ihre Inhaber als qualifizierte Betreuerinnen und Betreuer ausweist. Um sie zu erlangen, absolvieren die Interessierten in mehreren Schulungen Kompetenzen unter anderem in der Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendgruppenarbeit, bei Kinder- und Jugendfreizeiten sowie für internationale Begegnungen oder Bildungsveranstaltungen. Der zeitliche Umfang der Ausbildung umfasst insgesamt 50 Zeitstunden, aufgeteilt auf verschiedene Kurse und ein Wochenendseminar.Die JuLeiCa legitimiert die Inhaberinnen und Inhaber gegenüber öffentlichen Stellen, wie Informations- und Beratungsstellen, Jugendeinrichtungen, Polizei und Konsulaten. Wenn es also während der Sommerfreizeit zu einem Notfall kommen sollte, wäre es gut, die JuLeiCa dabei zu haben. Sie zeigt die Qualifikation der Leitenden und bindet die Gruppe so in einen organisatorischen Zusammenhang ein. Außerdem erhalten sie bei vielen Institutionen und Einrichtungen mit der JuLeiCa Ermäßigungen.Die Kurstermine 2021 sind am 25. und 26. September, von 9 bis 16 Uhr, in der Jugendhalle Mellendorf und am Mittwoch, 29. September, Donnerstag, 7. Oktober, und am Montag, 11. Oktoberjeweils von 18 bis 21 Uhr in der Jugendhalle Mellendorf. Vom 12. bis 14. November mit Übernachtung auf dem Jugendhof Vechta. Am Mittwoch, 17. November, findet ein verpflichtendes Nachtreffen statt, 18 bis 20 Uhr, Jugendhalle Mellendorf.Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter www.wedemark.de/juleica zu finden und Fragen können unter jugendpflege@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 58 14 82 beantwortet werden.