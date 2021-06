Julius-Club goes green 2021

Am 9. Juil startet der Lese- und Freizeitspaß in der Gemeindebibliothek

Wedemark. 2021 wird ein aufregender Julius-Sommer, dafür sorgt das Team der Gemeindebibliothek mit einem abwechslungsreichen Programm. Die beliebten Julius-CLUB-Aktionen werden aber anders als gewohnt stattfinden. Die Sicherheit und die Gesundheit der Juius-Club-Mitglieder steht dabei an oberster Stelle. Ein gemischtes ausgewogenenes Programm aus realen und virtuellen gemeinsamen Aktionen garantiert Freizeitspaß und zugleich größtmögliche Sicherheit vor Corona-Infektionen. Dazu gehören unter anderem eine Radtour auf dem Radweg der Kinderrechte und auch eine Online-Lesung mit dem Autor Manfred Theisen. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos „Julius goes green“ können die Julianer coole Upcycling-Objekte gestalten.Natürlich kommt auch das Lesen nicht zu kurz: Wie üblich stehen in der Bibliothek ab dem 9. Juli wieder 100 aktuelle, von einer fachkundigen Jury ausgewählte Kinder- und Jugendbücher zur Ausleihe bereit. Gemäß dem kontaktfreien Umgang bietet die Gemeindebibliothek Wedemark über das Onleihe-Portal Nbib24.de den Julianern zudem die Ausleihe von E-Medien an. Nach dem bekannten und bewährten Prinzip können die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen der Klassen 5 bis 8fünf bis acht die Julius-Titel bewerten und erhalten am Ende das beliebte Julius-Club-Diplom. Dabei gilt: Ab zwei gelesenen Büchern bekommen Club-Mitglieder für ihre Leistung ein Diplom. Wer fünf oder mehr Bücher schafft, wird mit dem Vielleser-Diplom ausgezeichnet. Für die Anmeldung zum Julius-Club wird gemäß Datenschutzgrundverordnung eine Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten benötigt, die auf dem Teilnahmeformular zu finden ist. Anmeldemöglichkeiten und alle nötigen Formulare gibt es auf der Homepage des Julius-Clubs www.julius-club.de/jc/bibliotheken, in der Ausleihstelle Bissendorf, Gottfried-August-Bürger-Straße 3, Telefon (0 51 30) 71 68 und in der Ausleihstelle Campus W, Fritz-Sennheiser-Platz 2-3, Telefon (0 51 30) 581-470 und natürlich auf der Internetseite der Gemeinde Wedemark: https://www.wedemark.de/julius-club. Der JULIUS-CLUB („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 50 Öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken. Der JULIUS-CLUB findet vom 9. Juli bis 9. September statt.