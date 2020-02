Kaffeestube beim DRK Elze-Bennemühlen

Elze. Am Sonnabend, 29. Februar, ist es wieder so weit. In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr findet die Kaffeestube des DRK Elze-Bennemühlen statt. Die Kaffeestube findet wie gewohnt in den Räumlichkeiten des DRK an der Poststraße 11 in Elze statt. Es erwarten die Besucher eine bunte Vielfalt selbst gebackener Torten, guter Kaffee und eine schöne, freundliche Atmosphäre.