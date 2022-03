Kaffeestube und Flohmarkt

Elze. Am 26. März von 14.30 bis 17 Uhr ist öffnet das DRK seine Türen für die alljährliche Kaffeestube in den kalten Monaten. Zu der Kaffeestube wird diesmal auch ein kleiner Flohmarkt vom DRK stattfinden. Für reichlich Kaffee und Kuchen ist gesorgt, in einer lauschigen Atmosphäre, bei netten Gesprächen erhofft sich das DRK einen für alle schönen Nachmittag. Die Kaffeestube findet wie gewohnt, in den Räumlichkeiten des DRKs, in der Poststraße 11 in Elze statt. Das DRK freut sich jetzt schon auf eine rege Beteiligung und auf einen schönen Nachmittag. Es gelten die akktuellen Corona Regeln.