Kammerkonzert in Bissendorf

Psalmenvertonungen für Sopran, Cello und Orgel

Bissendorf. Am Sonntag, 16. September, um 18 Uhr findet in der St. Michaeliskirche Bissendorf mit Celina Ohlhof (Sopran), Selin Demirel (Cello) und Ole Magers (Orgel) ein Kammerkonzert statt. Im Zentrum des Konzertes stehen Psalmenvertonungen für Sopran, Cello und Orgel und die Uraufführung des Werkes „Und es war ein Engel unter ihnen“ Op. 111 von Ole Magers. Dieses Werk befasst sich vor allem mit dem „Miteinander sein“, „Sich selbst und sein Gegenüber“. Es geht um Dialog, sich gegenseitig Halt geben, jemanden bei sich haben. Die drei Sätze der Komposition widmen sich verschiedenen Bibelstellen. Der erste Satz erfasst die Weite und Größe Gottes und seine ausgestreckten Arme: „Und es ging aus Eden ein Strom, zu wässern den Garten, und teilte sich von da in vier Hauptwasser“ (1. Mo 2,10). Der zweite Satz beschreibt die Nötigkeit von Nähe zwischen den Menschen: „Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann ein einzelner warm werden?“ (Pred 4, 11). Und der dritte Satz versammelt den Menschen und Gott beieinander: „Ich bin der gute Hirte [...] und sie werden meine Stimme hören, und wird eine Herde und ein Hirte werden“ (Jo 10, 14-16). Das Konzert wird sich auch durch die Psalmen mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch befassen. Das Konzert ist kostenlos, am Ausgang wird um eine Spende für das Kantaten-Konzert am 24. November der Kantorei gebeten.