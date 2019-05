Kammermusikabend

Am Sonntag, 12. Mai, um 18 Uhr lädt der Haasenhof herzlich ein zu einem Kammermusikabend mit dem Panufnik Trio (Pawel Zuzanski, Violine; Lynda Anne Cortis, Cello; Artur Pacewicz, Klavier) in der „Klassik-Scheune“ im Haasenhof, Wiklohstr.aße 6, in Mandelsloh. Auf dem Programm stehen Werke der Klassik, Romantik und des 20. Jahrhunderts: L.v. Beethoven – Klaviertrio Es-Dur op. 1 Nr. 1, R. Muczynski –- Klaviertrio op. 24, J. Brahms – Klaviertrio C-dur op. 87. Karten zu 15, zwölf und neun Euro erhalten Interessierte unter info@haasenhof.de oder Telefon (0 50 72) 7 72 16 55.