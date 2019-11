Kaninchenausstellung

Die Gemeinschaftsschau des Kaninchenzuchtvereins F 528 Wedemark findet am 23. und 24. November im Schützenhaus in Hellendorf am Sandbergweg 22, statt. Es ist eine große Gemeinschaftsschau mit den angeschlossenen Vereinen F 63 Hannover-Stöcken und dem Thüringer und Sallander Club Hannover. Diese Gemeinschaftsschau ist zum Gedenken dem verstorbenen 1. Vorsitzenden Manfred Rieck gewidmet. Es werden circa 160 Kaninchen aus verschiedenen Rassen, vom Riesenkaninchen bis zum Zwergwidder, gezeigt. Dazu noch ein paar gebastelte Sachen von der Handarbeit und Kreativgruppe. Die Schau ist geöffnet am Sonnabend, 23. November, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 24. November, von 10 bis 16 Uhr. Während der Schautage stehen die Mitglieder des Vereins den Besuchern mit Fragen rund um die Kaninchenzucht zur Verfügung. Es gibt eine kleine Tombola und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Der Eintritt ist frei.