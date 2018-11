Kaninchenschau

Hellendorf. Zur diesjährigen Gemeinschaftsschau mit dem Kaninchenzuchtverein F 63 Stöcken lädt der Kaninchenzuchtverein F 528 Wedemark interessierte Kaninchenfreunde ein. Die Kaninchenschau findet dieses Jahr am 24. und 25. November im Schützenhaus

Hellendorf, Sandbergweg 22 statt. Präsentiert werden circa 100 Kaninchen aus zehn Rassen.

Dazu gibt es erstmals wieder eine Hobby- und Kreativ-Abteilung zu sehen. Es gibt eine Verlosung und wie immer wird für das leibliche Wohl gesorgt. Die Schau öffnet am Sonnabend, 24. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 17 Uhr.