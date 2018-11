Kapellenvorstand komplett

Abbensen. Am Volkstrauertag, 18. November, um 14 Uhr wird in der Kapelle Abbensen eine neue Kapellenvorsteherin eingeführt. Nachdem Willi Gehle seine Berufung in den Kapellenvorstand nicht angenommen hatte, war eine Nachnominierung nötig geworden. Nun wurde seine Angelika Gehle in das Amt berufen. Die Einführung findet im Rahmen des Friedensgottesdienstes am Volkstrauertag statt.