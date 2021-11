Kapernaum experimentiert

Um jedoch den Platzbedarf und die Portionen für das Mittagsessen abschätzen zu können, ist für die Teilnahme am Essen unbedingt eine Anmeldung bis zum 18. November erforderlich an E-Mail: anmeldung-kapernaum@web.de, Telefon (01 73) 6 34 80 92 bei Sabine Meinen oder unter (0 51 31) 55 8 52 bei Sabine Meyer, auch Anrufbeantworter. Bitte dabei möglichst auch schon mitteilen, ob geimpft, genesen oder negativ. Den jeweiligen Nachweis bitte am Sonntag mitbringen. Die Angaben erleichterndie Planung.Vorsichtshalber wird darauf hingewiesen, dass das „Windhund-Prinzip“ gilt, falls mehr Anmeldungen erfolgen als Plätze zur Verfügung stehen.