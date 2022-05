Kapernaum fährt nach Lüneburg

Resse. „Kapernaum unterwegs“ lautet das Motto nach der Corona Pause wieder am 20. August. Gestartet wird um 8 Uhr an der Kapernaum-Kirche in Resse. In Lüneburg erwartet die Teilnehmenden eine Stadtführung und anschließend über vier Stunden Freizeit zum eigenständigen Erkunden der Hansestadt. Eine Andacht in der Schifferkirche St. Nikolai und eine Rathausführung schließen den Tag in Lüneburg ab. Gegen 19.30 Uhr wird der Bus zurück in Resse erwartet. Die komplette Veranstaltung inklusive der Führungen kostet pro Teilnehmer 30 Euro. Der Betrag ist bitte bei Fahrtantritt am Bus zu entrichten.

Es sind momentan noch einige freie Plätze für diesen Tagesausflug frei. Anmeldungen sind unter anmeldung@kapernaum-resse.de oder im Kirchenbüro unter der Telefonnummer (0 51 31) 5 30 08 möglich.