Kartoffelfest findet statt

Wennebostel. Das 27. Kartoffelfest auf dem Hof Söder in Wennebostel findet vom 8. bis 10.Oktober statt. Veranstalter sind traditionell die Landwirte Rita und Dieter Söder, das Team von Bärenstark und die Fleischerei Riedel. Am Freitag, 8. Oktober, geht es ab 19 Uhr los, am Sonnabend, 9. Oktober, ab 12 Uhr und am Sonntag, 10. Oktober, ab 11 Uhr. Wie immer gibt es diverse Kartoffelgerichte,Musik und Unterhaltung, Spiel und Spaß für die ganze Familie und Einkellerungskartoffeln werden verkauft.Einlass nur nach 3-G-Regeln: Entweder geimpft,genesen oder getestet.