Kartoffelfest und Schmiedetag in Helstorf

Helstorf. Die „Knolle" steht am Sonntag, 15. September, im Mittelpunkt beim Heimat- und Museumsverein in Helstorf. Der Verein feiert im September mit dem Schmiedetag sein schon traditionelles Kartoffelfest an der Reiterheide. Den Besuchern werden dann unter anderem Bratkartoffeln, Pellkartoffeln, Kartoffelpuffer – alles mit schmackhaften Beilagen geboten.

Verschiedene Kartoffelsorten werden gezeigt, Kinder können die Arbeit an alten Kartoffelsortiermaschinen probieren. Und es gibt – wie an allen Schmiedetagen – aber auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Im Hufschmiede-Museum zeigen die Schmiede von 11 bis 17 Uhr ihr altes Handwerk, in den Ausstellungshallen gibt es viele landwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus dem vorigen Jahrhundert zu entdecken, und es wird die Arbeit an Spinnrädern und alten Webstühlen, an denen regelmäßig gearbeitet wird, den Besuchern demonstriert. Die Webarbeiten können von den Besuchern auch erworben werden.