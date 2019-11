Nils Schröder’s Figurentheater kommt nach Mellendorf

Mellendorf. Nils Schröder’s Figurentheater spielt am Freitag, 29. November, um 16 Uhr dasPuppenspiel „Kasperles neuestes Abenteuer mit dem Räuber Hotzenplotz“ in Mellendorf in der Aula der Grundschule, Am Roye-Platz-3. Der Räuber Hotzenplotz ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und gibt sich bei der Großmutter als Waldarbeiter Johnatan aus und stielt Ihr die gesamten Ersparnisse. Kasperle kommt der Großmutter zur Hilfe. Wird es Kasperle mit Hilfe der Kinder gelingen den Räuber einzufangen und der Großmutter das Geld zurückzubringen? Ein räuberstarkes und lustiges Puppenspiel für die ganze Familie, aufgeführt in zwei Akten vor malerischer Kulisse mit handgeschnitzten, künstlerisch wertvollen Handpuppen.Eintrittskarten sind erhältlich zum Preis von acht Euro, bei Vorlage einer Ermäßigungskarte sieben Euro, ab 15.45 Uhr an der Tageskasse. Ermäßigungskarten liegen ab Anfang November in Kindergärten, Grundschulen und einzelnen Geschäften aus.