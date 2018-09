Kauroff in Negenborn

Negenborn. Am Donnerstag, 27. September, trifft sich die Bürgerinitiative Negenborn um 19 Uhr im Weinhof in Negenborn. An diesem Abend kommt Rüdiger Kauroff (SPD) sowie Vertreter der Gemeinde Wedemark, um über den aktuellen Stand der Bemühungen, um eine Verkehrsberuhigung beziehungsweise einen sicheren Überweg für Fußgänger über die Hannoversche Straße zu sprechen. Auch die Mitglieder des Ortsrates sind eingeladen.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen.