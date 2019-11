Kein Fachvortrag im Café Elternzeit

Betreuung der Kinder ist trotzdem gesichert

Mellendorf. Krankheitsbedingt muss der geplante Fachvortrag im Café Elternzeit am kommenden Donnerstag ausfallen. Die Betreuung der Kinder ist trotzdem gegeben und die Eltern, Großeltern und Betreuenden können sich wie gewohnt zwanglos von 15.30 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus austauschen. Das kostenfreie Angebot der Gemeinde Wedemark spricht alle Eltern an: Ob Mutter oder Vater, ob einheimisch oder zugezogen, aus der nahen Umgebung oder weiter Ferne, berufstätig oder nicht, ob jung oder in den besten Jahren, Patchwork, Regenbogen, alleinerziehend oder ganz klassisch – alle Elternteile sind willkommen. Das Café Elternzeit ein Angebot der Gemeinde Wedemark in Kooperation mit dem Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ der Region Hannover.