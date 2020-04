Kein Maibaum

Brelingen. So vieles muss anders sein in diesem Jahr. So werden die bunten Bänder am Kranz des Maibaums auf dem Platz vor der Brelinger Mitte leider nicht flattern können.

Das jährliche Maibaumfest am 1. Mai ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Brelinger Dorflebens, doch müssen der Männergesangverein und die Ortsfeuerwehr Brelingen diese Veranstaltung in diesem Jahr aus aktuellem Anlass absagen.

Sie wünschen allen Brelingern Geduld und - „bleibt gesund“.