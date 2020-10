Kein Regionalgottesdienst

Elze. Entgegen der Ankündigungen im Gemeindebrief „Glocke“ findet der für den 31. Oktober um 18 Uhr angekündigte Gottesdienst in Mellendorf nicht statt. Am Sonntag, 1. November, wird um 10 Uhr der Gottesdienst in Elze mit Pastor Schwarz gefeiert. Am Sonntag, 8. November, wird um 10 Uhr Gottesdienst mit den Lektorinnen Ira Wilkens und Elisabeth Wöbse gefeiert.