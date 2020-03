Keine Gottesdienste in St. Marien

Mellendorf. Zur Verlangsamung des Infektionsrisikos durch das Coronavirus werden bis Ende März alle katholischen Gottesdienste in den Pfarrgemeinden St. Marien in Mellendorf und Heilig Geist in Schwarmstedt abgesagt. Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden.