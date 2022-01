Keine gültige Fahrerlaubnis

Mellendorf. Am Mittwoch letzter Woche um 8.35 Uhr, wurde der 37-jährige Fahrer eines Renault Megane in Mellendorf an der Straße Kreuzheister kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet