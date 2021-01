Keine Kita-Gebühren

Eltern in schwieriger Zeit entlasten

Schwarmstedt. Seit Montag sind Kindertagesstätten in Niedersachsen geschlossen. Damit Eltern in dieser schwierigen Zeit nicht unnötig zur Kasse gebeten werden, soll in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt auf eine Gebührenerhebung verzichtet werden. Konkret ist geplant: Für Kinder, die keine Leistungen in Anspruch nehmen und auch nicht an der Notbetreuung teilnehmen, sollen Kita-Gebühren erstattet oder nicht erhoben werden. Die Verwaltung hat auf eine Abfrage unter den Ratsmitgliedern hierfür zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten, so dass entsprechende Ratsbeschlüsse zur Entlastung der Eltern derzeit vorbereitet werden.