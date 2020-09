Keine Ophelia-Sprechstunde

Wedemark. Das Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung berät in einer Vor-Ort-Sprechstunde jeden zweiten und vierten Montag im Monat im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf Frauen und Mädchen ab 13 Jahren, die Gewalt erfahren haben. Die offene Sprechstunde in Mellendorf muss am nächsten Montag, 28. September, leider entfallen. Frauen, die von Gewalt betroffen sind und eine vertrauliche Beratung benötigen, können sich stattdessen gern im Langenhagener Büro unter Telefon (05 11) 7 24 05 05 melden. Die nächste offene Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus am Gilborn 6 in Mellendorf findet dann am Montag, 12. Oktober, von 9 bis 11 Uhr statt.