Keine Osterfeuer

Wedemark.Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in der Coronapandemie und der damit verbundenen gültigen Rechtslage im Land Niedersachsen, werden auch in diesem Jahr in der Wedemark keine öffentlichen Osterfeuer durch die Feuerwehren in der Wedemark ausgerichtet, gibt Gemeinde-Pressesprecher Ewald Nagel bekannt. Das bedeutet, dass auch keine Baum- und Strauchschnitt aus den Gärten auf diese Weise entsorgt werden kann.