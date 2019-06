Keine Sprechstunde des Verwaltungsvorstandes während der Sommerferien

Mellendorf. Die Sprechstunde des Verwaltungsvorstandes der Gemeinde Wedemark, die im Regelfall mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr angeboten wird, findet während der Sommerferien, vom 4. Juli bis 14. August, nicht statt. Der nächste reguläre Termin im Anschluss an die Sommerferien ist am Mittwoch, 21. August.

Die Sprechstunde des Verwaltungsvorstandes ist ein offenes Angebot an alle Bürger, ihre Fragen, Sorgen und Anliegen dem Verwaltungsvorstand (Bürgermeister, Erste Gemeinderätin, Gemeindekämmerer) direkt mitzuteilen. Zu den Sprechstunden steht jeweils ein Vorstandsmitglied für Gespräche ohne Terminvereinbarung zur Verfügung.