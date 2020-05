Keine Sprechstunde für Bürger

Brelingen. Patrick Cordes, Ortsbürgermeister in Brelingen weist darauf hin, dass aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres die Bürgersprechstunden in der Brelinger Mitte abgesagt werden. „Rücksicht und Vorsicht sind jetzt das Gebot der Stunde", sagte

Patrick Cordes und fügte hinzu: "Die Bürger können mich aber per E-Mail >patrick.cordes@gmx.de< oder unter meiner Telefonnummer (01 77) 7 77 43 75 erreichen. Selbstverständlich können Sie auch das Ortsratsmitglied Ihres Vertrauens ansprechen. Wir werden Sie informieren, sobald wir wieder persönlich in der Bürgersprechstunde für Sie zu sprechen sind."