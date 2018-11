Während des Weihnachtsmarktes aufwärmen

Brelingen. Nachdem es im letzten Jahr ausgefallen ist, findet auf vielfachen Wunsch am 1. Advent wieder das Café mit Keks und Kunst in der Brelinger Mitte statt. Wer sich während oder nach dem Besuch des Brelinger Weihnachtsmarktes aufwärmen möchte, ist herzlich willkommen, im Café der Brelinger Mitte Kaffee oder Tee zu genießen und liebevoll gebackene Kekse aus zahlreichen Brelinger Küchen zu erwerben. Parallel dazu findet eine Ausstellung unterschiedlicher, von Brelingern gestalteter Adventskalender statt. Café in der Brelinger Mitte mit Kunst und Keksverkauf ist am Sonntag, 2. Dezember, von 15 bis 18 Uhr; Vernissage für die Ausstellung ist Freitag, 30. November, um 18 Uhr.