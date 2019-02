Kellerbrand zügig gelöscht

Mellendorf. In einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße in Mellendorf ist am Donnerstagabend ein Feuer entstanden. Zwei Hausbewohner haben dabei leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein aufmerksamer Bewohner den Rauchwarnmelder im Keller des Hauses gegen 18 Uhr bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Alle Mieter konnten das Mehrparteienhaus selbstständig verlassen. Allerdings erlitten zwei Frauen im Alter von 32 und 79 Jahren eine Rauchgasintoxikation. Die Feuerwehr konnte den Brand, der im Bereich der Hauselektroins-tallation entstanden war, zügig löschen und somit einen größeren Schaden verhindern. Am Freitag haben Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes Hannover das Gebäude untersucht und gehen von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus. Den entstandenen Schaden an dem noch bewohnbaren Haus schätzen sie auf 20.000 Euro.