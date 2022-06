Kelpie im Mooriz

Resse. Am Sonnabend, 11. Junim bietet die Kultur-AG des Vereins „Bürger für Resse“ im Moorinformationszentrum wieder einen musikalischen Leckerbissen an. Kerstin Blodig und Ian Melrose, bekannt als „KELPIE“ präsentieren an diesem Abend Celtic-Scandivian-World-Music. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Moorinformationszentrum in Resse, Altes Dorf 1 B. Einlass ist ab 19.00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro pro Person.

Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung von Hirschheyt in Mellendorf, in der Buchhandlung am Markt im Bürgerhaus Bissendorf und natürlich im MoorizZ erhätlich.