Keno ist drei Jahre alt

Anhänglicher Rüde sucht eine Familie

Schwarmstedt. Keno lebte auf der Straße in Oradea in Rumänien und wurde leider im Oktober 2020 von Hundefängern erwischt und ins städtische Tierheim Oradea gebracht. Er hatte aber Glück und durfte ein paar Tage später zusammen mit mehreren Hunden nach Sisterea umsiedeln. Seit dem 23. April ist er beim ITV Grenzenlos im „Gasthaus für Tiere“ und wartet auf ein neues Zuhause.Keno ist sehr aufgeschlossen und mag Menschen sehr. Er ist sofort anwesend, wenn Menschen in seiner Nähe sind und bittet um Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Er ist ein echter Kumpel, der seinem Menschen treu ergeben ist. Mit anderen Hunden kommt er gut aus, wäre aber lieber Einzelhund.Der hübsche freundliche Rüde ist etwa 55 Zentimeter groß. Er ist selbstbewusst, fröhlich und munter. Keno eignet sich für eher junge Menschen, die sich viel mit ihm beschäftigen und ihn überall mit hinnehmen. Er sucht ein Zuhause mit Garten und genug Möglichkeiten zum Austoben. Keno geht gut an der Leine, ist gehorsam und brav, ein perfekter junger Rüde.Keno ist im Januar 2019 geboren. Er ist bereits geimpft, gechipt und kastriert. Vor der Ausreise bekam er noch einen Blutschnelltest mit negativem Ergebnis. Wer diesem hübschen Rüden ein Zuhause geben möchten, meldet sich beim ITV unter Telefon (0 50 71) 41 26 oder (01 62) 9 80 94 98.