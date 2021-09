Kfz-Aufbruch

Bissendorf. Ein 23-jähriger Golf 3-Besitzer hatte sein Fahrzeug am Montag um 22.30 Uhr ordnungsgemäß gesichert am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße abgestellt. Als er am Dienstag um 12.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich das Türschloss der Fahrertür gewaltsam aufgebrochen worden war. Aus dem Innenraum wurde ein Autoradio sowie eine geringe Bargeldmenge entwendet.