Kfz-Diebstahl

Berkhof. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag letzter Woche in der Straße Auf den Raden in Berkhof einen ordnungsgemäß gesicherten schwarzen VW-Bus T6. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn abgestellt.

Bislang haben sich keine Täterhinweise ergeben. Die Polizei bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise.