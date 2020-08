Kfz-Diebstahl

Mellendorf/Bissendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag einen weißen BMW 340i, Baujahr 2018. Das Fahrzeug war zur Tatzeit frei zugänglich auf einem Privat- grundstück unter einem Carport an der Parkstraße abgestellt. In derselben Nacht begaben sich bislang unbekannte Täter im Ernst-Sperber-Weg in Bissendorf an einen auf der Straße vor dem Wohnhaus des Fahrzeugbesitzers abgestellten Pkw BMW M550 und hebelten gewaltsam das linke hintere Dreieck- Fenster auf. Anschließend öffneten sie das Fahrzeug und entwendeten sowohl das Lenkrad als auch das Multifunktionsgerät. In beiden Fällen bittet die Polizei Mellendorf um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.