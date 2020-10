Kfz-Diebstahl

Berkhof. Nach einem Unfallgeschehen wurde am 24. September ein unfallbeschädigter Transporter Peugeot Boxer auf einem Feldweg in der Nähe der Wieckenberger Straße westlich der A7 bei Berkhof abgestellt. Am 26. September wurde das Fahrzeug dort noch mittels GPS geortet. Als ein Firmenangehöriger das Firmenfahrzeug, das mit einem polnischen Kennzeichen ausgestattet war, am 30. September um 18 Uhr abholen wollte, lag an dem Abstellort lediglich noch der GPS-Tracker des Fahrzeugs. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise.