Kfz-Diebstahl

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag um 4.53 Uhr von einem Privatgrundstück an der Georg-Reimann-Straße einen knapp zwei Jahre alten Pkw Jeep Grand Cherokee. Das graue Fahrzeug mit HK-Kennzeichen war frei zugänglich ordnungsgemäß gesichert neben einem Einfamilienhaus abgestellt. Da der Pkw über ein sogenanntes „keyless-go“-System verfügt, muss die Wegfahrsperre von den Tätern mittels elektronischer Hilfsmittel überwunden worden sein. Die Feststellung der genauen Tatzeit ergibt sich aus einer Alarmmeldung, die der Geschädigte erhalten, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkt hat. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Vielleicht gibt es Zeugen, die das entwendete Fahrzeug am frühen Donnerstag gegen 5 Uhr in Bissendorf beziehungsweise der Wedemark gesehen haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf.