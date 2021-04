Kfz-Diebstahl

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 1. bis 9. April von einem frei zugänglichen Grundstück an der Straße Zöllners Garten im Gewerbegebiet Bissendorf ein kleines Nutzfahrzeug vom Typ „Piaggio Ape 50“. Es handelt sich um ein dreirädriges Fahrzeug, eine Art Kabinenroller. Das Fahrzeug ist schwarz und verfügt über einen Dachgepäckträger. Der Wert soll circa 6.000 Euro betragen. Zwar ist der Tatzeitraum recht groß, aufgrund der Auffälligkeit des besonderen Fahrzeugs könnten sich Zeugen jedoch vermutlich erinnern, sollten sie das Fahrzeug unlängst gesehen haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf. unter Telefon (0 51 30) 97 70.