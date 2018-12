Kfz-Diebstahl

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag gegen 21.40 Uhr einen auf einem Privatgrundstück an der Westbeeke abgestellten Audi Q5. Der Besitzer des Pkw hörte ein Motorengeräusch auf seinem Grundstück. Als er aus dem Fenster schaute, sah er seinen Audi, der unter einem Carport abgestellt war, in Richtung Jürsegrund davonfahren. Im Rahmen einer Sofortfahndung, an der eine Vielzahl von Streifenwagen beteiligt war, konnte der flüchtige Pkw zunächst nicht entdeckt werden. Erst nach knapp zwei Stunden wurde das Fahrzeug verlassen an der Paul-Gimmler-Straße aufgefunden. Von den Tätern

fehlte jede Spur. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der

Rufnummer (0 51 30) 97 70.