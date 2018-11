KiGo-Kinder entdecken das Licht der Welt

Mellendorf. Auch wenn nur eine einzige Kerze leuchtet, verzaubert ihr mildes Licht. Doch wie anders fühlt man sich, wenn es stockfinster ist oder wenn die Augen verbunden sind: Dann sieht man nichts! Dann kann man sich nicht mehr orientieren. Mit diesem Gedanken beschäftigen sich die Kinder im nächsten Mellendorfer Kindergottesdienst (KiGo). Er findet am kommenden Sonntag, 18. November, statt. Die Kinder gestalten zum Beispiel bunte Lichter – mit rotem, gelbem und grünem Krepppapier in Weckgläsern. Ihre Gedanken wandern dabei zur Vielfalt des Lichtes Jesu: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Es geht also um das Leben an sich und um Orientierung im Leben, es geht um Hoffnung am Volkstrauertag. In diesem Sinn treffen die KiGo-Kinder sich am kommenden Sonntag um kurz vor 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Mellendorf. Das KiGo-Team freut sich schon darauf.