Kinder-Oster-Bastelaktion beim DRK Elze

Elze. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können sich jetzt anmelden. In der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr bastelt das DRK des Ortsvereins Elze-Bennemühlen am Mittwoch, 10. April, mit den Teilnehmern Ostergeschenke und Dekoration. Stattfinden wird die Aktion in den DRK-Räumen in der Alten Schule an der Poststraße in Elze. Die Anmeldekosten belaufen sich auf fünf Euro. Anmeldungen werden von Eva Jennert unter der Telefonnummer (0 51 30) 58 21 46 entgegengenommen.