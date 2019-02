Kinderfasching in Negenborn

Negenborn. Die Damenabteilung des Schützenvereins Negenborn möchte nach alter Tradition wieder, wie in jedem Jahr, mit allen Negenborner Kindern Fasching feiern und lädt dazu am Sonnabend, 2. März, um 15 Uhr in die Räume des Weinhofs Negenborn ein. Es findet wieder eine große Tombola statt. Jedes Kind erhält einen tollen Preis. Eintritt pro Kind und Erwachsenen je drei Euro. Die Damenabteilung freut sich auf einen schönen Tag mit allen.