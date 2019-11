Kindergottesdienst am 17. November

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis lädt alle Kinder im Alter ab fünf Jahre bis zur dritten Klasse ganz herzlich zu einem Kindergottesdienst am Sonntag, 17. November, von 10 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus der St. Michaeliskirche, Am Kummerberg 4a, ein. Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ – vom Kommen und Gehen, werden die Kinder Antworten

auf die Frage: „Wer tröstet mich in trauriger Zeit?“ finden. Dabei wird ein Samenkorn eine wichtige Rolle spielen. Für Frühaufsteherkinder gibt es das Angebot, bereits vor 9.30 Uhr kommen zu können.